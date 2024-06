Levi Colwill devient directeur d’un club

Levi Colwill n’est plus seulement un défenseur prometteur à Chelsea, il est désormais le directeur associé du Sholing FC, club de la Southern League (7e division anglaise). L’international anglais (1 sélection en octobre dernier) s’engage dans ces responsabilités à seulement 21 ans. Il faut dire qu’il a une histoire toute particulière avec ce club. Très jeune, il regardait ses oncles jouer pour Sholing. Il a également été la mascotte du club lors de sa célèbre victoire en FA Vase à Wembley il y a 10 ans.

« Mon plan depuis que j’ai grandi a toujours été d’aider la communauté », a-t-il déclaré à la BBC. « C’est une nouvelle incroyable pour le club et la communauté locale. Nous tenons à remercier Levi, Byron, Dan, Levis Dad, Levi Senior et Levi’s Mum, Debra d’avoir choisi notre club pour lancer « The Levi Colwill Project », a ajouté le président du club, Paul Knott, sur cette arrivée. Levi Colwill sera également ambassadeur de la communauté du club et lancera le « Levi Colwill Project », dont l’objectif est notamment d’encourager le plus grand nombre d’enfants possible à profiter du football gratuitement.