Mercato : les plans très ambitieux du Toulouse FC

Les saisons se suivent et ne se ressemblent pas toujours. Après avoir enchaîné une remontée en Ligue 1 et une victoire en Coupe de France, Toulouse a vécu un exercice plus quelconque sur la scène nationale. 13e l’an passé, le Tef’ s’est amélioré en grimpant définitivement au 11e rang le week-end dernier. Il y a eu des hauts et des bas puisque Carles Martinez Novell a même été sur la sellette cet hiver, avant de connaître du mieux sur la seconde partie de saison. Ce qui aura animé le club avant tout, c’est le retour en coupe d’Europe avec en point d’orgue une victoire contre Liverpool et une épopée jusqu’en 16e de finale de Ligue Europa, éliminé par Benfica.

Forcément, ça donne envie d’y regoûter. «On veut retourner en Coupe d’Europe. À partir du moment où on veut faire mieux que 11… On ira chercher cette 5-6-7e place», ambitionne Damien Comolli ce mercredi à l’occasion d’un bilan de la saison. Le président toulousain, qui en a profité pour démentir les rumeurs l’envoyant à l’AC Milan, et une possible vente du TFC par RedBird, a dessiné les contours des prochaines semaines au cours de ce grand point presse. Premier chantier vite réglé, le maintien de Carles Martinez Novell et de son staff technique. Un accord de principe a même été scellé révèle Comolli.

Carles Martinez Novell et son staff vont être prolongés

«Ça a pris du temps, mais on est très satisfait. On a mis Carles et son staff dans une situation pas facile. Ils s’en sont bien sortis avec une construction d’un plan de jeu de manière brillante. (…) On a franchi un palier avec Carles qu’on n’aurait pas franchi sans lui.» Reste désormais à constituer une équipe compétitive à laquelle ne participeront pas Mikkel Desler, Moussa Diarra et le gardien Thomas Himeur. Leur départ a déjà été officialisé. Si les révélations «intransférables» Guillaume Restes et Christian Mawissa devraient rester et prendre encore plus d’épaisseur dans les mois à venir, Toulouse risque d’être attaqué sur deux éléments : Logan Costa et Thijs Dallinga.

Le héros de la finale de la Coupe de France et le buteur maison (19 réalisations en 44 matchs TCC) bénéficieront d’un bon de sortie. «Si les prix sont justes pour Costa et Dallinga, ils pourraient partir, confie le président. On laisse le marché venir à nous. On ne donne pas de prix. On a déjà des approches à des dizaines de millions d’euros. J’attends de voir comment se comporte le marché. On n’est qu’au mois de mai. On laisse les offres monter.» De quoi alimenter une enveloppe mercato à peu près similaire à celle d’il y a un an à laquelle il faudra ajouter l’argent des autres ventes et possiblement l’économie des salaires des joueurs prêtés. Ils sont légion.

Signer les meilleurs jeunes du centre de formation et se renforcer à l’étranger

«On est très avancés sur certains postes. Begraoui (prêté à Pau en L2) : on est d’accord sur le fait qu’il trouve une nouvelle destination avec plus de temps de jeu. Pareil pour Flemmings (prêté à Vozdovac en D1 serbe). Bangré (prêté à Troyes qui descend en National), il y avait une option d’achat. On est d’accord avec le joueur pour qu’il cherche un club. Haug (prêté à Bodø/Glimt en D1 norvégienne) ? Son club devrait lever l’option. Hamulic (prêté au Lokomotiv Moscou en D1 russe) ? Il a d’autres offres de prêt. On ne sait pas ce que le Lokomotiv Moscou va faire. Serber (prêté à Botev Vratsa en D1 bulgare) ? Il va prolonger l’aventure en Bulgarie. Il va partir définitivement», énumère le patron du TFC. Oliver Zanden est quant à lui prêté jusqu’en décembre 2024 au Randers FC en D1 danoise.

Pour se renforcer, les Pitchouns comptent sur deux paramètres, le centre de formation, à l’instar de Restes et Mawissa (et même Kevin Keben), et son recrutement commandé à base de datas. Les jeunes Jaydee Canvot (17 ans) et Mathis Saka (17 ans) devraient passer professionnel dans les semaines à venir d’après leur président, avant de scruter le marché, comme souvent à l’étranger. «On regarde tous les championnats de manière égalitaire. La langue ne rentre pas en compte dans nos critères de sélections.» Enfin, Comolli a un rêve pour propulser Toulouse dans une autre catégorie, celui d’avoir un grand stade. «Le Stade Toulousain et nous aimerions que le Stadium devienne le grand stade de l’Ouest de la France. Notre ambition serait dans l’idéal d’avoir un stade entre 55 000 et 60 000 places.» Rien que ça.