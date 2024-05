Allemagne : quand Aleksandar Pavlović apprend sa sélection dans un jacuzzi

Surprise du groupe élargie de l’Allemagne pour l’Euro, Aleksandar Pavlović a été cette saison la révélation du Bayern Munich. Le milieu de terrain de 20 ans continue de grandir en club, mais aussi en sélection. Julian Nagelsmann lui fait confiance dans sa première liste pour l’Euro. Et Aleksandar Pavlović a appris la bonne nouvelle d’une manière assez originale.

La suite après cette publicité

« J’ai appris ma nomination dans la matinée grâce à un WhatsApp de l’entraîneur national Julian Nagelsmann. J’étais dans le jacuzzi. Le pouls s’est immédiatement accéléré, j’étais très heureux et j’ai immédiatement appelé ma famille et mes conseillers. C’était certainement l’un des messages les plus gentils sur mon téléphone portable que j’ai reçus de ma vie », a-t-il raconté à Sport Bild. Le joueur avait déjà été sélectionné avec la Mannschaft en mars dernier, notamment pour jouer contre l’équipe de France, mais le jeune Allemand avait dû déclarer forfait pour la quinzaine internationale. Il aura peut-être la chance d’honorer sa première sélection à domicile durant l’Euro.