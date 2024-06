Euro 2024 : tout le monde s’inquiète pour Kylian Mbappé

Arrivés mercredi sur le sol allemand pour disputer l’Euro 2024, les joueurs de l’équipe de France ont pu découvrir leur camp de base de Bad Lippspringe, à Paderborn, afin de préparer leur Championnat d’Europe. La compétition débutera lundi pour les Bleus contre l’Autriche et les joueurs de Didier Deschamps ont cinq jours pour s’installer et ont pu déjà entamer deux premiers entraînements en Allemagne. Jeudi, près de 4000 personnes sont venues encourager l’un des grands favoris au sacre… mais ont regretté de ne pas voir Kylian Mbappé (25 ans) sur le pré.

La suite après cette publicité

En effet, le capitaine des Bleus était absent de l’entraînement jeudi après-midi et s’est entraîné en salle, une nouvelle fois. D’abord touché en début de rassemblement par des douleurs au dos, il n’avait pas démarré la rencontre amicale contre le Canada (0-0), après avoir reçu un coup au genou gauche. Outre ce début de match de préparation manqué, la nouvelle star du Real Madrid a déjà manqué son quatrième entraînement collectif en 16 jours depuis le début du rassemblement des Bleus.

À lire

EdF : quand Kylian Mbappé traite Ousmane Dembélé de mytho

Kylian Mbappé n’a pas performé à l’entraînement

Selon L’Équipe, le staff des Bleus veut rester prudent et attentif aux sensations de son capitaine. Et même s’il n’y a rien de grave, ces pépins physiques répétés soulèvent une question alors qu’il devait rapidement enchaîner à haute intensité après sa fin de saison compliquée avec le Paris Saint-Germain, qui l’avait mis à mal sur le plan physique, mais aussi sur le plan mental comme il l’avait expliqué en conférence de presse.

La suite après cette publicité

De plus, Le Parisien indique que son dernier entraînement collectif avait étonné par son manque de qualité technique, en précisant « un total de contrôles ratés et de choix étonnants » pour le néo-Madrilène. De quoi s’inquiéter à quelques jours du coup d’envoi des Bleus à l’Euro 2024, contre l’Autriche, lui qui s’était pourtant offert un but et deux passes décisives contre le Luxembourg (3-0). Il ne restera donc que quelques jours à Didier Deschamps et à son staff pour s’assurer d’une bonne forme physique pour Kylian Mbappé.