Euro 2024 : les Bleus se sont envolés pour l’Allemagne

L’Euro 2024 se rapproche de plus en plus pour l’équipe de France. Après une préparation bouclée par un match nul 0-0 contre le Canada dimanche dernier, les Bleus ont terminé les derniers préparatifs et se sont envolés ce mercredi en direction de l’Allemagne et plus précisément du côté de Paderborn.

S’entraînant sur le terrain du SC Paderborn et séjournant dans son camp de base de Bad Lippspringe, l’équipe de France va pouvoir continuer les réglages avant son premier match face à l’Autriche ce lundi à 21h.