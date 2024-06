Euro 2024 : l’Allemagne envoie un énorme message à toute l’Europe !

Quelle entrée en matière ! L’Allemagne ne pouvait sans doute pas rêver mieux pour lancer "son" Euro. Dans ce match d’ouverture, elle n’a fait qu’une bouchée d’une faible Écosse (5-1), réduite à dix juste avant la pause suite au terrible tacle de Porteous sur Gündogan. Mais même à onze, la Tartan Army n’a jamais fait le poids, balayée dès les premières minutes par la vitesse du jeu allemand. Florian Wirtz et Jamal Musiala, 21 ans tous les deux et symboles d’une Mannschaft sans complexe, ont donné le tournis à des adversaires complètement dépassés.

«On a été vraiment dominants, notamment pendant les vingt premières minutes, on a été agressifs, on a marqué deux beaux buts. On méritait ce penalty ensuite, et le carton rouge l’était lui aussi. Ce n’est que le premier pas, mais on peut construire sur cette victoire», se réjouissait Julian Nagelsmann après la rencontre. «Jamal a marqué un joli but, et c’est bien d’avoir marqué cinq buts, ce qui donne de la confiance à tout le monde. On peut être heureux ce soir (vendredi), c’est sûr», poursuivait le sélectionneur en conférence de presse, conscient d’avoir marqué les esprits dans ce groupe A, et sans doute au-delà.

Après avoir raté ses deux dernières Coupes du monde (élimination en phase de poules) et avoir déçu à l’Euro 2020 (sortie en 8e de finale par l’Angleterre), l’Allemagne entreprend sa rédemption. Ces derniers mois avaient déjà montré des signes positifs, qui se sont confirmés pour le début de cette compétition à domicile. «Je pense que lorsque l’on gagne 5-1, c’est un message, confirmait Havertz, 3e buteur du soir. Mais ce n’est que le début. On a vu la qualité que l’on a au sein de l’équipe, à quel point on a de bons joueurs. On va encore affronter d’autres adversaires difficiles.»

Avec ce très large succès et avant même de défier la Hongrie et la Suisse, la Mannschaft a déjà assuré une grande partie de sa qualification pour le tour suivant (les 4 meilleurs 3es de groupes sont qualifiés pour les 8es de finale). Elle en a aussi profité pour montrer ses muscles aux autres prétendants à la victoire finale, à commencer par la France et l’Angleterre. Surtout qu’elle dispose d’une équipe à la fois jeune (Musiala, Wirtz), expérimentée à des postes clés (Neuer, Rüdiger, Kroos, Gündogan), et surtout en pleine confiance après une telle victoire. L’Europe est prévenue.