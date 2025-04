FC Barcelone - Real Madrid : les compositions probables

Cette finale de Coupe du Roi aura-t-elle lieu ? Le doute est encore permis après les polémiques liées à l’arbitrage lancées par le Real Madrid dès jeudi soir, et prolongées tout au long de la journée de vendredi. Pour manifester sa colère, le club de la capitale est même allé jusqu’à faire courir l’idée de ne pas se présenter ce soir à La Cartuja de Séville face au FC Barcelone, avant de se rétracter. Il va falloir attendre le coup d’envoi à 22h pour en être sûrs.

Le Barça lui sera bien là avec onze joueurs sur le terrain malgré les quelques absents comme Balde et Lewandowski. Hansi Flick peut au moins compter sur le grand retour de Ter Stegen, convoqué pour la première fois dans le groupe depuis sa grave blessure. Il ne devrait pas débuter dans un match de cette importance en revanche, laissant sa place à Szczęsny, lequel sera protégé par une défense à quatre composée de Koundé, Cubarsi, Araujo et Gerard.

Mendy titulaire et Mbappé remplaçant ?

Avec les absences des uns et des autres, il y aura des petits changements dans le reste de l’équipe. De Jong démarrerait devant la défense avec, un cran plus haut, Pedri et Olmo à ses côtés. Dans la ligne offensive, Yamal et Raphinha vont débuter pour accompagner Ferran Torres, en grande forme en ce moment. Courtois et sa défense sont prévenus. Asencio et Rüdiger sont pressentis pour débuter en charnière centrale mais on pourrait avoir une surprise chez les latéraux.

Si Valverde débuterait, c’est Mendy qui l’accompagnerait à gauche, alors même qu’il revient de blessure. Ancelotti le juge plus sécurisant sur Fran Garcia. Au milieu de terrain, Tchouameni en position basse, accompagnerait Ceballos mais aussi Bellingham et Modric, tandis que Camavinga est forfait pour la fin de saison. Vous l’aurez compris, le Real privilégie un 4-4-2 dans lequel Mbappé, de retour après s’être blessé à la cheville contre Arsenal, serait remplaçant derrière le duo Rodrygo-Vinicius