Allemagne - Écosse : la réaction à chaud de Niclas Füllkrug

Remplaçant au coup d’envoi, le buteur Niclas Füllkrug a rempli son rôle de supersub. Il n’a eu besoin que de quelques minutes pour ouvrir son compteur dans cet Euro d’une frappe monstrueuse. De quoi participer à la large victoire des siens (5-1) pour le premier match de cet Euro et de quoi aussi gagner en confiance. Interrogé au micro de TF1 après la rencontre, l’attaquant du Borussia Dortmund savoure cette victoire.

La suite après cette publicité

«Ce n’est que le premier match, mais je sais ce qu’on est capable de faire maintenant. On a des très bons joueurs. Je suis très heureux que Wirtz et Musiala aient marqué aujourd’hui. C’est important pour nous qu’ils soient en forme et aient confiance en eux. On verra jusqu’où on peut aller, mais j’espère qu’on ira très loin», a-t-il lancé. Les autres nations sont prévenues, l’Allemagne a frappé fort et compte bien remporter la compétition à domicile.