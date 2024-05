Le PSG serait en passe de recruter un gardien russe contre 20 M€ !

Cet été, le Paris Saint-Germain va perdre Kylian Mbappé. Mais le club de la capitale compte compenser cette perte en se montrant ambitieux sur le marché des transferts. Plusieurs noms ronflants ont d’ailleurs déjà été cités dans la presse (Osimhen, Kvaratskhelia, Bernardo Silva, Gyokeres). Mais la première recrue pourrait être pour la plus inattendue.

La suite après cette publicité

Le média russe Championat assure en effet que le PSG et Krasnodar (l’ancien club de Rémy Cabella) seraient très proches de finaliser le transfert de Matvei Safonov chez les Rouge et Bleu. Une opération qui rapporterait 20 M€ plus des bonus à la formation russe. Le média précise que l’international russe de 25 ans (13 sélections) vient jouer les doublures de Gianluigi Donnarumma.

À lire

Le PSG et Saint-Etienne remportent le championnat des pelouses

Une doublure pour Donnarumma ?

En effet, avec le départ de Keylor Navas, Paris possède certes Arnau Tenas, mais l’Espagnol pourrait être prêté. Enfin, le cas de Sergio Rico reste en suspens. Safonov est en tout cas le gardien numéro un du football russe. Championat assure que Luis Campos aurait personnellement observé le joueur. Mais qui est ce Safonov ?

La suite après cette publicité

Titulaire au sein de sa sélection nationale, il a pris la succession d’Akinfeev depuis l’Euro 2020. Les joueurs du Stade Rennais se souviennent peut-être encore de lui, car le Russe avait écoeuré les Bretons en Ligue des Champions durant la saison 2020/2021. Jeune et prometteur, Safonov sera-t-il réellement parisien la saison prochaine ? Affaire à suivre.