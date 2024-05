L1 : Toulouse gâche la fête de Kylian Mbappé et du PSG, Clermont officiellement en Ligue 2, Monaco de retour en C1

Ce dimanche soir, la 33e journée de Ligue 1 nous offrait un multiplex alléchant avec sept rencontres au rendez-vous. À travers ces différentes oppositions, plusieurs enjeux importants pour la fin de saison en découlaient. Mais voilà, la soirée était éclipsée par l’événement de la soirée : la dernière rencontre de Kylian Mbappé au Parc des Princes sous les couleurs du PSG. Ayant annoncé son départ ce vendredi, le Bondynois avait forcément à cœur de réaliser une grande performance face à Toulouse. Et alors qu’un superbe tifo a été déployé par le CUP en hommage à l’attaquant de 25 ans, ce dernier se devait de soigner sa sortie après une performance cataclysmique contre le Borussia Dortmund en milieu de semaine pour le compte des demi-finales de Ligue des Champions.

La suite après cette publicité

Un début de rencontre parfait pour le Bondynois. Trouvé dans la profondeur à la limite du hors-jeu, il a mystifié Guillaume Restes pour inscrire son premier but au Parc des Princes depuis décembre dernier en Ligue 1 (1-0, 8e). Mais alors que la soirée avait des allures de conte de fées jusqu’ici, le Téfécé est venu contrecarrer les plans parisiens avec l’égalisation immédiate de Thijs Dallinga (1-1, 13e). Remontés à bloc, les hommes de Carles Martinez Novell ont affiché un état d’esprit conquérant. Et face à un milieu de terrain parisien inédit, la bataille du milieu a été clairement remportée par les Violets en première période. Lors du second acte, les maux parisiens ne se sont pas calmés. Même si les hommes de Luis Enrique se sont procurés plusieurs occasions (48e, 56e), et que Mbappé avait failli s’offrir le doublé (58e), c’est finalement Yann Gboho qui a profité des largesses défensives parisiennes pour climatiser le Parc d’une superbe frappe du droit (1-2, 68e). Peu inspirés, les Parisiens n’ont pas su renverser la vapeur et Franck Magri a même parachevé la belle victoire toulousaine dans le temps additionnel. Ainsi, les Toulousains ont gâché la dernière de Kylian Mbappé dans l’antre parisien sous la tunique francilienne.

À lire

Clermont est relégué en Ligue 2 !

Lille remonte sur le podium, Monaco officiellement deuxième et en C1

Outre cette rencontre de gala dans le 16e arrondissement de la capitale, Lille se déplaçait à Nantes pour profiter du faux pas de Brest vendredi, et grimper sur le podium. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les Dogues ont mangé les Canaris en première période. Sous les sifflets de la Beaujoire, qui fêtait ses 40 ans, les Nantais n’ont pas trouvé la solution face à l’escouade de Paulo Fonseca intraitable lors du premier quart d’heure. Opportuniste pour ouvrir le score, Jonathan David s’est offert un doublé en cinq minutes en étant à la conclusion d’une formidable action collective (0-2, 13e). Les affaires nantaises ne se sont pas arrangées et la réduction de l’écart de Matthis Abline juste après la pause n’a rien changé. Malgré la sortie de Lucas Chevalier en fin de rencontre, le score n’a pas évolué. Le FC Nantes est officiellement maintenu. Lille est troisième.

La suite après cette publicité

De son côté, en déplacement à Montpellier, l’AS Monaco avait l’occasion de conforter définitivement sa deuxième place en Ligue 1. Pour ce faire, ils suffisaient aux hommes d’Adi Hütter de ne pas perdre à la Mosson. Largement dominateurs en première période, les Monégasques n’ont pas su confirmer leur domination, alors que Hütter avait aligné une équipe très offensive. Les intentions offensives du club de la Principauté ont payé en seconde période avec des réalisations de Ouattara et Fofana. Avec ce succès, l’ASM termine définitivement la saison à la deuxième place. Un statut qui leur assure la Ligue des Champions la saison prochaine.

Lorient est encore en vie malgré sa déroute à Marseille, Rennes et Lens se neutralisent

Déjà alléchante sur le papier, la rencontre entre Rennes et Lens l’était surtout dans la course à l’Europe. Sixièmes, les Lensois savaient qu’une défaite était interdite en terres bretonnes, sous peine de voir l’OL leur passer devant en cas de victoire à Clermont. De son côté, le SRFC se devait de l’emporter pour entretenir ses derniers espoirs européens. Lors du premier acte, les Rennais ont globalement dominé les débats. Plus incisifs que leurs visiteurs, les pensionnaires du Roazhon Park ont manqué de précision à l’image des nombreuses tentatives ratées d’Amine Gouiri. Des occasions ratées que les locaux ont finalement payées au centuple. En effet, peu menaçants en première période, les Sang et Or ont ouvert le score grâce à Angelo Fulgini juste après le début du second acte. Mais voilà, inspirés offensivement, les Bretons ont poussé pour confirmer leurs bonnes intentions. Et se heurtant longtemps à un Brice Samba impérial (63e, 64e, 72e), les Rennais ont finalement trouvé la faille grâce à Ibrahim Salah après une nouvelle parade fantastique du portier français (1-1, 82e).

La suite après cette publicité

Après la déroute en Italie face à l’Atalanta Bergame en demi-finale retour de Ligue Europa, l’OM se devait de de son côté se racheter au Vélodrome face à des Lorientais en grand danger. En cas de défaite, les Merlus auraient vu leurs chances de maintien s’amenuiser grandement. Et après trente minutes de bataille, le verrou breton a sauté par deux fois. Se démarquant sur un centre venu de la droite, Pierre-Emerick Aubameyang a mystifié Yvon Mvogo, avant que Samuel Gigot ne corse l’addition sur un cafouillage dans la surface. Suite à une grosse boulette de relance de Chancel Mbemba, Benjamin Mendy a redonné espoir aux Lorientais juste avant la pause. Au retour des vestiaires, l’OM a profité d’une faute stupide de Katseris pour prendre le large sur un penalty transformé par Aubameyang. Sonnés, les Lorientais n’ont jamais su revenir dans la partie malgré la tête du fautif Katseris après l’heure de jeu (64e). Pour autant, les Lorientais ont un espoir minuscule de maintien alors que Metz s’est incliné à Strasbourg. Marseille compte un match de retard mais reste à trois unités de Lyon et Lens.

Lyon envoie Clermont en Ligue 2, Metz et Mikautadze renversés

Auteur d’une deuxième partie de saison de haute voltige, l’OL se devait de confirmer sa grande forme sur la pelouse d’un Clermont qui jouait sa peau en Ligue 1. En cas de défaite et si Metz l’emportait à Strasbourg, les hommes de Pascal Gastien auraient été condamnés. En première période, les intentions auvergnates étaient intéressantes. Mais la seule grosse occasion du premier acte était finalement à mettre à l’actif de l’OL. Trouvé aux 25 mètres, Rayan Cherki passait en revue la défense adverse, mais voyait sa frappe vicieuse heurter le poteau (6e). Au retour des vestiaires, la lumière est venue du prodige rhodanien. Après un corner mal repoussé, ce dernier éliminait et trouvait Orel Mangala en retrait. Titularisé pour la première fois depuis plusieurs semaines, le milieu belge ne se manquait pas et ajustait Mory Diaw. Sous pression au fil des minutes, les Rhodaniens ont finalement pu compter sur un grand Lopes pour aller chercher un succès précieux dans la course à la sixième place.

La suite après cette publicité

Classement général Ligue 1 Uber Eats # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 PSG 70 32 45 20 10 2 77 32 2 Monaco 64 33 22 19 7 7 64 42 3 Lille 58 33 18 16 10 7 50 32 4 Brest 58 33 16 16 10 7 50 34 5 Nice 54 32 12 15 9 8 37 25 6 Lens 50 33 8 14 8 11 43 35 7 Lyon 50 33 -7 15 5 13 47 54 8 Marseille 47 32 11 12 11 9 50 39 9 Rennes 46 33 8 12 10 11 52 44 10 Toulouse 43 33 -1 11 10 12 42 43 11 Reims 41 32 -7 11 8 13 39 46 12 Montpellier 40 33 -5 10 11 12 41 46 13 Strasbourg 39 33 -11 10 9 14 37 48 14 Nantes 33 33 -21 9 6 18 30 51 15 Le Havre 32 33 -10 7 11 15 33 43 16 Metz 29 33 -21 8 5 20 35 56 17 Lorient 26 33 -28 6 8 19 38 66 18 Clermont 25 33 -29 5 10 18 26 55 Voir le classement complet

Dans la dernière rencontre de cette folle soirée de Ligue 1, le FC Metz a failli être encore sauvé par Georges Mikautadze. Alors qu’il n’aurait pas dû disputer ce derby face à Strasbourg, le natif de Lyon a finalement été prépondérant dans la rencontre messine, capitale dans la course au maintien. Pourtant, la première période était dominée par les ouailles de Patrick Vieira. Assez remuant lors du premier acte, l’attaquant géorgien a finalement trouvé la faille. Déboulant dans l’axe, ce dernier a éliminé un défenseur alsacien avant de tromper Bellaarouch d’une frappe limpide du gauche (0-1, 54e). Proche du chef d’oeuvre à la 78e minute de jeu, Georges Mikautadze a toutefois vu l’impensable se passer sous ses yeux. En trois minutes, les pensionnaires de la Meinau ont renversé la situation grâce à des buts d’Emegha et Andrey Santos. Une défaite frustrante qui condamne presque les Messins au barrage pour son maintien.

Les résultats du multiplex :