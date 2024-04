FC Lorient : ça a chauffé entre les joueurs et les supporters, Abergel en larmes

Dix-septième de Ligue 1 et plus que jamais en danger dans la course au maintien, le FC Lorient a une nouvelle fois chuté, ce dimanche, contre Toulouse. Après la rencontre, de vives tensions ont d’ailleurs éclaté entre les joueurs lorientais et leurs supporters. Si Laurent Abergel, le capitaine, a voulu parler aux supporteurs, ces derniers lui ont finalement demandé, comme à l’ensemble du groupe, de «dégager». Des «Le Bris démission» sont également descendus des tribunes avant que l’ensemble du groupe ne regagne les vestiaires derrière un Abergel en larmes. «On essaie de rester positifs mais dans des moments comme ça, c’est compliqué. Repartir au combat oui, mais ce soir c’est compliqué. Je voulais juste protéger le groupe parce que c’est ma faute sur le deuxième but. C’était pour dire aux supporteurs qu’on ne lâchera rien, qu’il ne fallait pas en vouloir à l’équipe. On fait pas mal d’erreurs individuelles cette année, on le paie cher. J’étais tellement déçu que je voulais m’excuser», a par ailleurs ajouté le capitaine lorientais en zone mixte.

Après la rencontre, Régis Le Bris, dont une partie des supporteurs ont réclamé le départ, a réuni ses joueurs pour leur demander de ne rien lâcher, indiquant avec ses doigts le chiffre 3, soit le nombre de journées restantes. De son côté, le président Féry est lui passé voir les joueurs dans le vestiaire, alors que ces derniers se déplaceront à Lens, Marseille avant d’accueillir Clermont. Avec trois points de retard sur le FC Metz, occupant actuellement la place de barragiste, les Merlus sont plus que jamais au bord du gouffre…