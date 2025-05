Le Real Madrid a bouclé ses 3 premières recrues

Alors que la direction sportive a rarement été aussi instable du côté de Madrid, les bases de la saison prochaine et plus globalement du futur des Merengues commencent à se poser. Et comme il l’a souvent fait, le Real Madrid est parti pêcher dans les îles Canaries. Ainsi, Adrián Guerra, León Westin et Bame Tom, trois jeunes joueurs de Las Palmas et Tenerife, découvriront le Castilla la saison prochaine.

Adrian Guerra, né en 2012, est l’un des espoirs les plus remarquables de la prochaine génération espagnole. Il sera accompagné de son ex-coéquipier Léon Westin, 16 ans, international suédois chez les moins de 17 ans. Enfin, Tom Bame est un attaquant de 14 ans qui faisait les beaux jours du centre de formation de Tenerife. À l’heure où le centre de formation du Real Madrid peine à sortir de nouveaux joueurs pour l’équipe première, dans la lignée de Casemiro, Carvajal ou Valverde, ces recrutements pourraient bien être la clé du succès du Real Madrid. Du moins, dans quelques années.