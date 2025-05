L’OM file à Madrid

L’Olympique de Marseille adore les déplacements. Pour réussir sa fin de saison, le club phocéen avait décidé d’organiser une mise au vert géante (le fameux ritiro) d’un mois dans les environs de Rome, en Italie. Un coup de poker payant puisque les hommes de Roberto De Zerbi ont décroché leur billet pour la prochaine Ligue des Champions sur le terrain du Havre samedi dernier.

Eh bien pour fêter ça, BFM Marseille Provence nous informe que les joueurs et quelques membres du staff ont décidé de s’offrir un nouveau déplacement. Cette fois, c’est en Espagne et plus précisément à Madrid que les Olympiens vont aller célébrer cette qualification. Les Marseillais décollent ce lundi et la reprise de l’entraînement est prévue mercredi.