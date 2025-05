OM : l’adjoint de Medhi Benatia expulsé des tribunes face au HAC

Directeur adjoint du football en charge de l’équipe réserve, Ali Zarrak a accompagné Medhi Benatia pour assister au succès de l’Olympique de Marseille sur la pelouse du HAC, officialisant la qualification en Ligue des Champions des Phocéens. Une victoire que Zarrak n’a pas pu célébrer avec les siens, après avoir été exfiltré de la tribune présidentielle à la demande de Jean-Michel Roussier, président du Havre.

Ancien recruteur pour le club normand, Ali Zarrak avait été écarté par ce même président Roussier, mais était autorisé à venir assister à la rencontre en qualité de spectateur et de dirigeant de l’OM. Sauf qu’en fin de rencontre, son comportement et ses célébrations véhémentes ont dérangé le clan des dirigeants havrais, et la demande a été faite d’expulser le désormais directeur du football marseillais.