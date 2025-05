L’OM relance la piste Andreas Pereira !

L’été sera caniculaire du côté de la Canebière. Deuxième de Ligue 1 et déjà assuré de participer à la prochaine édition de la Ligue des Champions, l’Olympique de Marseille peut déjà se concentrer sur le mercato. Que ce soit Facundo Medina (Lens), Ramy Bensebaïni (Dortmund), Olivier Boscagli (PSV Eindhoven) ou Aymeric Laporte (Al-Nassr) en défense ou encore Mario Stroeykens (Anderlecht) et Angel Gomes (Lille OSC) au milieu, les pistes se multiplient pour les Phocéens.

La suite après cette publicité

Dans l’entrejeu, les Phocéens ont d’ailleurs décidé de réactiver une ancienne option à en croire les informations de TNT Sports. Déjà intéressé cet été par Andreas Pereira (29 ans), le club phocéen a les faveurs du joueur qui s’était exprimé en novembre dernier : «à l’étranger (Angleterre ndlr), une proposition est arrivée de Marseille, on a discuté, et malheureusement ça n’a pas marché. Il y a aussi eu une proposition de Nottingham Forest. Ce sont les deux clubs qui se sont le plus rapprochés de moi, mais il y a eu beaucoup d’intérêts. Ce serait vraiment cool (d’aller à Marseille ndlr), compte tenu de la façon dont De Zerbi veut jouer au football. Je voyais ça positivement, mais on verra maintenant en janvier ou en fin de saison s’il y aura un transfert ou si je resterai à Fulham.»

La suite après cette publicité

L’OM est encore sur le coup

Lors de l’hiver dernier, le nom du joueur avait été évoqué du côté du club phocéen, mais aussi de Palmeiras qui avait tenté sa chance. Finalement resté, le milieu offensif a participé à la belle saison de Fulham jusqu’au bout. Auteur de 2 buts et 7 offrandes en 36 matches, il a parfaitement aidé les Cottagers à se mêler pendant longtemps à la lutte à l’Europe. Actuellement onzième de Premier League avec le club londonien, Andreas Pereira qui n’a plus qu’un an de contrat (et une année en option) entend bien cette fois changé d’air.

L’ancien de Manchester United reste une cible de l’Olympique de Marseille, mais aussi de Nottingham Forest, sensation de la saison en Premier League et qui occupe la septième place. Fulham qui a déjà refusé trois offres de l’OM et deux de Nottingham Forest demande 35 millions d’euros pour son joueur. Andreas Pereira est un souhait de longue date de Roberto De Zerbi qui essaye de le convaincre depuis son arrivée en terres phocéennes. Le troisième mercato sera-t-il le bon ?