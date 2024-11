L’énorme appel du pied d’un international brésilien à l’OM

L’OM aurait pu faire le joli coup Andreas Pereira cet été. Dans un entretien accordé au média Premier League Brasil, l’international brésilien (9 sélections, 2 buts) est revenu sur son été agité, après une très belle saison du côté de Fulham (37 matches, 3 buts, 8 passes décisives). Il a notamment révélé un intérêt du club phocéen à son sujet, et a même rouvert la porte à l’idée d’y signer dans les prochains mois.

«À l’étranger (Angleterre), une proposition est arrivée de Marseille, on a discuté, et malheureusement ça n’a pas marché. Il y a aussi eu une proposition de Nottingham Forest. Ce sont les deux clubs qui se sont le plus rapprochés de moi, mais il y a eu beaucoup d’intérêt (d’autres clubs), a confié le milieu de 28 ans, avant d’évoquer Roberto De Zerbi. Ce serait vraiment cool (d’aller à Marseille), compte tenu de la façon dont De Zerbi veut jouer au football. Je voyais ça positivement, mais on verra maintenant en janvier ou en fin de saison s’il y aura un transfert ou si je resterai à Fulham.»