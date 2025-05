L’OL prépare un hommage à Alexandre Lacazette

L’OL a quasi dit adieu à une qualification en Ligue des Champions la saison prochaine et pourrait même voir son avenir être fortement perturbé en raison de ses problèmes financiers. La DNCG a retrogradé le club à titre conservatoire pour l’an prochain et la direction des Gones négocie actuellement avec l’UEFA pour éviter des sanctions plus lourdes, toujours en raison de ses soucis d’ordre économique. Il y a mieux pour préparer la réception d’Angers dans le cadre de la 34e journée du championnat de France samedi soir. Cette rencontre sera aussi la dernière d’Alexandre Lacazette sous le maillot de son club formateur.

La suite après cette publicité

En fin de contrat l’attaquant de 33 ans arrive au crépuscule de son aventure car il ne sera pas prolongé. D’après Le Progrès, un hommage lui sera rendu au Groupama Stadium. «C’est un anniversaire important, et on a fait le constat, comme les médias aussi parfois, que l’on n’avait jamais vraiment bien su dire au revoir à des joueurs arrivés en fin de contrat. On veut remercier Alex pour tout ce qu’il a fait ici depuis plus de vingt ans. Il y aura avant et après le match, un temps fort pour lui», glisse-t-on au club. Revenu en 2022 après 5 ans du côté d’Arsenal, le capitaine lyonnais jouera le 391e et dernier match de sa carrière à Lyon. Il y a inscrit 199 buts.