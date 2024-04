OL - Monaco : les compositions officielles

Choc au Groupama Stadium avec Lyon qui reçoit Monaco dans un match comptant pour la 31e journée de Ligue 1. Sèchement battu la semaine dernière au Parc des Princes (4-1), l’OL doit se relancer devant son public. Lyon est actuellement 9e de Ligue 1, à 5 points du top 7 synonyme d’Europe. De son côté, Monaco est deuxième du championnat à 12 points du PSG. Si l’ASM ne gagne pas ce soir, les Parisiens seront officiellement champions. Ce match est à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato.

Au niveau des compositions d’équipes, Pierre Sage opte pour un 4-3-3. En défense, Mata est préféré à Henrique pour occuper le poste du latéral gauche, Maitland-Niles est titulaire à droite, dans l’axe, on retrouve une charnière O’Brien-Caleta-Car. Au milieu c’est du classique, Tolisso et Caqueret accompagnent Matic. Enfin en attaque, Nuamah et Benrahma entourent le capitaine Lacazette. Chez les Mongéasques on démarre en 4-4-2. Kehrer est associé à Maripan en charnière centrale, Diatta est latéral gauche. Du grand classique au milieu de terrain et un duo Balogun-Ben Yedder pour animer le front de l’attaque.

Les compositions

OL : Lopes - Maitland-Niles, O’Brien, Caleta-Car, Mata - Caqueret, Matic, Tolisso - Nuamah, Lacazette ©, Benrahma

Monaco : Majecki - Vanderson, Kehrer, Maripan, Diatta - Akliouche, Fofana, Zakaria, Minamino - Ben Yedder ©, Balogun