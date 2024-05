OM : Jean-Louis Gasset remercie le Vélodrome

Hier soir, l’Olympique de Marseille s’est imposé à domicile contre Lorient (voir le résumé) et conserve toutes ses chances de disputer une coupe d’Europe la saison prochaine. Il faudra remporter ses deux derniers matchs pour cela, les deux à l’extérieur, à Reims et au Havre. C’était donc la dernière de la saison au Vélodrome pour l’entraîneur Jean-Louis Gasset, qui n’a pas manqué de faire l’éloge des supporters phocéens après le match hier.

«Il fallait finir sur une bonne note, on fait partie des deux meilleures équipes à domicile, et on avait pas mal de choses à se faire pardonner. J’avais fait un appel au peuple, et le public, comme d’habitude, a été derrière nous. On a été timides au départ, mais il y avait un message du stade, qui était : 'Lâchez-vous’. J’ai fait dix matches ici au Vélodrome, et on aura été tout le temps dans l’émotion, dans le magique», a commenté le coach de 70 ans devant les médias. Les supporters apprécieront, d’autant plus que le club revient de loin cette saison.