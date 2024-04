L1 : Lille grimpe sur le podium après son succès à Metz

Un match aux ambitions différentes. D’un côté, Metz joue sa survie dans l’élite, de l’autre, le LOSC est en quête du podium. Les enjeux sont donc très importants pour ce Metz-Lille ce dimanche, pour le compte de la 31e journée de Ligue 1. 16es au classement, les Grenats ont vu le HAC tenir tête au PSG hier (3-3, voir les notes du match ndlr) et voulaient reprendre la place de premier non-relégable aux Normands. Pour cela, l’entraîneur László Bölöni a repris les mêmes bases par rapport à la victoire au Havre il y a une semaine, avec ce 4-3-3 articulé autour de Georges Mikautadze, l’arme fatale des Messins. Côté lillois, Paulo Fonseca devait se passer de Benjamin André au milieu de terrain. Une perte importante, que le technicien portugais a compensée en choisissant de titulariser le tandem Angel Gomes- Nabil Bentaleb dans l’entrejeu. L’objectif était de monter - provisoirement - sur le podium en cas de succès.

La suite après cette publicité

Classement live Ligue 1 Uber Eats # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 PSG 70 31 47 20 10 1 76 29 2 Monaco 58 30 18 17 7 6 56 38 3 Lille 55 31 18 15 10 6 45 27 4 Brest 53 30 15 15 8 7 44 29 5 Nice 51 31 10 14 9 8 35 25 Voir le classement complet

Comme attendu, les Dogues ont pris le jeu à leur compte dès les premières minutes, avec un peu de déchet technique, qui n’a cependant pas profité aux locaux. Mais dès lors que les Lillois perdaient le ballon, les Messins se projetaient rapidement, amenant des situations litigieuses, dont ce penalty sifflé par Stéphanie Frappart sur une main de Bentaleb dans la surface. Un tir au but transformé par l’inévitable Georges Mikautadze (23e), auteur de son sixième but en quatre matchs. Cette ouverture du score n’a pas modifié la physionomie de la rencontre, avec le LOSC toujours en maîtrise dans la possession, et Metz tranchant en contre-attaque. La réponse n’a pas tardé, puisque Ismaily a égalisé quelques minutes plus tard après une course folle, passant de son poste de latéral gauche à celui d’avant-centre pour conclure cette action (31e). Juste avant la pause, alors que les Lillois se montraient plus menaçants depuis quelques minutes, Yazici est sorti de sa boîte en trompant Oukidja d’une frappe du pied droit, après un mauvais renvoi de la défense (44e). Un coup dur pour les Messins, repartis au vestiaire menés au score (1-2).

À lire

LOSC : Paulo Fonseca réagit à la rumeur OM

Lille a géré en deuxième mi-temps

Pour donner un nouvel élan à ses troupes, Bölöni a fait entrer Jallow et Camara, à la place de Van den Kerkhof et Atta. Malgré ces changements, le second acte a démarré sur le même rythme que le premier, avec des Nordistes en contrôle du ballon, et un Yazici dangereux d’entrée (46e). Une domination outrageuse en termes de possession, mais les coéquipiers de Rémy Cabella n’ont pas su faire le break, en dépit de cette grosse frappe de Zhegrova qui a frôlé la barre d’Oukidja (55e). Les Grenats n’ont pas eu grand chose à se mettre sous la dent, passant leur temps à courir derrière le ballon, si ce n’est des centres bien ajustés provenant des couloirs. Aucun joueur mosellan n’a réussi à égaliser, laissant le match au score de la mi-temps (1-2), même si Sabaly a pensé le faire dans les derniers instants de la rencontre, mais il était en position de hors-jeu (90+1e).

La suite après cette publicité

Ce résultat fait les affaires de Lille. Désormais, les Dogues sont troisièmes, avec 55 points, et mettent la pression sur le Stade Brestois (53 points), en déplacement sur la pelouse de Rennes en fin d’après-midi. Le FC Metz est dans une situation plus délicate à la 16e place, à égalité de points avec Le Havre, 15e (29 points). Mais le club de la Moselle est sous la menace de Lorient. Les Merlus (26 points) accueillent Toulouse cet après-midi. Que ce soit dans la course au podium, ou la lutte pour le maintien, rien n’est encore joué !