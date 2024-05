PSG : les sifflets pour Kylian Mbappé choquent les Madrilènes !

Kylian Mbappé a vécu une drôle de soirée d’adieu hier soir. Une partie du public, à l’image du CUP, a ainsi tenu à lui rendre hommage via un tifo et des chants. Mais il a aussi été copieusement sifflé une autre partie des fans parisiens présents au Parc des Princes hier, ces derniers ne digérant pas son départ à Madrid et son attitude à ce sujet ces dernières années. Une soirée qui fait logiquement réagir du côté de Madrid, où on attend déjà le Bondynois avec les bras ouverts. Les médias madrilènes n’ont ainsi pas manqué une miette de ce qui s’est passé hier.

« Les ultras du PSG ont préparé un tifo spectaculaire, ce qui a surpris le propre attaquant, mais le reste du stade lui a dédié des sifflets assourdissants quand son nom a été annoncé par le speaker », explique par exemple Defensa Central. « Mbappé dit adieu au Parc des Princes avec les tribunes divisées : les ultras sortent un tifo, mais il reçoit des sifflets », a indiqué la Cadena SER.

L’Espagne ne comprend pas pourquoi le PSG n’a pas rendu hommage à Mbappé

« Un triste adieu pour Mbappé », résume de son côté Marca, qui évoque aussi cette séparation au sein des fans parisiens, avec des pro-Mbappé et des anti-Mbappé. De son côté, le quotidien AS met en avant le fait que le club n’ait fait aucun hommage officiel au joueur. « Des adieux amers », explique ainsi le journal madrilène.

Beaucoup ne comprennent effectivement pas pourquoi le PSG n’a pas encore réellement communiqué ,ni agi vis-à-vis du départ de celui qui a été son meilleur joueur pendant tant d’années. En Catalogne, le média Sport va même jusqu’à souligner que le speaker du Parc, Michel Montana, a reçu un meilleur hommage que l’attaquant de l’équipe de France. Mais Mbappé le sait, du côté du Bernabéu, on aime aussi beaucoup siffler quand les choses se passent mal…