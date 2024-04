PSG : les U15 exclus du Mondial après des violences contre les arbitres

C’est une histoire qui illustre bien les maux du football depuis plusieurs années maintenant. L’équipe U15 du PSG disputait ces derniers jours le Mondial U15 de la Saint-Pierre, du côté de Nantes. Ce tournoi réunit pendant plusieurs jours des clubs français mais aussi étrangers. Cette année, plusieurs clubs bien connus étaient présents comme le PSG, Troyes, Lorient, Le Havre ou encore Braga, West Bromwich ou le PEC Zwolle. Mais un fait est venu entacher ce tournoi. Éliminé par Troyes en demi-finales, le PSG a été exclu du tournoi pour des violences, insultes et des bagarres en fin de rencontre.

Les arbitres du tournoi ont refusé d’arbitrer le match de la troisième place entre le PSG et PEC Zwolle demandant l’exclusion du club de la capitale. Des sources sur place ont expliqué que les arbitres avaient été menacés alors que le PSG se plaignait d’avoir été volé. Le coach des U15 s’en est également pris à l’arbitre.« Les arbitres se sont sentis en insécurité après des insultes et des comportements menaçants, On les a toujours soutenus », a expliqué Alain Boye, le directeur du Mondial de la Saint-Pierre dans les colonnes de Ouest-France. Reste à savoir si le PSG va sanctionner son équipe. Le tournoi a d’ailleurs été remporté par le SCO d’Angers.