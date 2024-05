Al-Ittihad veut un taulier du Barça

L’été dernier, Al-Ittihad a fait sauter la banque pour recruter Karim Benzema, N’Golo Kanté ou encore Fabinho. Mais l’écurie de Saudi Pro League ne compte pas s’arrêter là. En effet, Mundo Deportivo révèle qu’Al-Ittihad vise désormais un joueur du FC Barcelone. Et pas n’importe lequel. Il s’agit de Marc-André ter Stegen.

Le gardien allemand est titulaire indiscutable dans les buts catalans et il est considéré comme l’une des pièces maîtresses de l’équipe de Xavi. Convaincu par son talent et ses qualités, Al-Ittihad veut le convaincre de signer et tenter une offensive une fois le championnat espagnol terminé. Directeur sportif du club saoudien, Ramon Planes connaît bien le joueur et veut le faire signer. Mais MD précise que cette opération sera compliquée.