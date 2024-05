Ligue des Champions : l’arbitre de la finale est connu

La fin de saison approche et on connaît désormais les finales dans les différentes compétitions européennes. Ce lundi, l’UEFA a annoncé l’identité des arbitres qui dirigeront ces rencontres. Pour la finale de la Ligue des Champions entre le Real Madrid et le Borussia Dortmund qui aura lieu le samedi 1er mai c’est le Slovène Slavko Vinčić qui a été choisi. Expérimenté, il avait pris part à la finale de la Ligue Europa en 2022 qui avait été remportée par l’Eintracht Francfort (1-1/5-4 aux Tab) contre les Glasgow Rangers. Pour la finale féminine entre l’Olympique Lyonnais et le FC Barcelone, c’est l’Anglaise Rebecca Welch qui a été choisie. Cette dernière évolue au niveau masculin et compte deux apparitions en Premier League cette saison.

Pour la finale de la Ligue Europa qui aura lieu le mercredi 22 mai entre l’Atalanta et le Bayer Leverkusen, le Roumain Istvan Kovacs a été désigné. C’est sa deuxième finale européenne puisqu’il avait pris part à la finale de la Ligue Europa Conference 2022 remportée par l’AS Roma contre le Feyenoord. Enfin, le Portugais Istvan Kovacs Artur Soares Dias dirigera la finale de la Ligue Europa Conference le mercredi 29 mai entre la Fiorentina et l’Olympiakos.