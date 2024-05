Bayern : un ancien joueur démonte la gestion du club et Harry Kane

Auteur de 44 buts et 12 passes décisives en 45 matchs disputés toutes compétitions confondues, Harry Kane a réalisé un très bon premier exercice sous les couleurs du Bayern Munich - du moins sur le plan individuel - faisant de lui le meilleur buteur en Europe. Mais cela n’a pas suffi à obtenir son premier titre de sa carrière, le Bayern va conclure cette saison 2023/2024 sans aucun trophée à la clé, un échec cuisant pour le Rekordmeister. Même s’il assure que Kane n’est pas le responsable de cette saison, l’ancien joueur du Bayern Didi Hamann (entre 1993 et 1998) reproche aux dirigeants d’avoir construit le dernier mercato estival autour de lui.

La suite après cette publicité

«L’année dernière, le Bayern a marqué plus de buts sans Kane qu’il ne l’a fait maintenant. Cela a aussi eu un prix. C’est un salaire très élevé et cela a coûté plus de 100 millions. Si un Tel avait joué devant, ils seraient forcément moins bien lotis ?», a-t-il exprimé, avant de faire le parallèle avec la gestion du Borussia Dortmund. «Haaland est parti, puis nous avons dit : 'tout s’effondre à Dortmund’. Et ils auraient dû gagner la Bundesliga l’année suivante. Bellingham part, alors tu dis : 'pour l’amour de Dieu, comment cela va-t-il se passer ? Maintenant, ils sont en finale de la Ligue des Champions», a-t-il ajouté.