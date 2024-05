Un ancien joueur du Barça et de la Ligue 1 accusé d’une escroquerie surréaliste

Passé par le LOSC (2017-2019) ou encore le FC Nantes (en 2019) en Ligue 1, Edgar Ié est un nom plutôt bien connu des fans de foot. Surtout qu’il est formé au sein de la prestigieuse Masia du FC Barcelone, allant même jusqu’à débuter avec l’équipe première de l’écurie catalane en 2014, sous les ordres d’un certain Luis Enrique. Mais après son départ du Barça en 2015, il a eu une carrière très instable…

La suite après cette publicité

Il a ainsi rejoint le Dinamo Bucarest en février dernier. Jusque-là, rien de bien farfelu, sauf que le président du club roumain s’est rendu compte d’une supercherie autour du joueur de 30 ans. Le défenseur central fait l’objet d’une accusation très inhabituelle : celle d’avoir fait jouer son frère jumeau à sa place pendant cinq matchs, comme le rapporte Marca.

À lire

Al-Ittihad veut un taulier du Barça

Une escroquerie sans précédent ?

Son frère jumeau, nommé Edelino, ne parle que portugais et son niveau footballistique, en-deçà de celui d’Edgar Ié, sont des détails qui ont alerté les dirigeants du Dinamo Bucarest. Edgar Ié est effectivement passé par bon nombre de clubs à l’étranger, en France, en Turquie, en Espagne notamment, et parle anglais en plus d’avoir un certain niveau. «Cela semble surréaliste. Je me suis demandé si je ne rêvais pas. J’ai commencé à téléphoner, à parler à des amis et la nouvelle est vraie, je n’arrive pas à y croire. J’ai entendu dire qu’il avait un frère jumeau qui joue également au football», a commenté l’ancien président du club roumain, Florin Prunea.

La suite après cette publicité

Surtout que cette affaire pourrait même coûter cher au club roumain, qui a, sans le vouloir bien sûr, fait jouer un joueur sans licence. Le Dinamo Bucarest pourrait simplement perdre, sur tapis vert, tous les matchs où le frère d’Edgar Ié a joué. Un test ADN devra être réalisé, car Edgar Ié - ou son frère donc - n’a pas voulu montrer son permis de conduire aux dirigeants du club comme preuve d’identité. Une folle histoire.