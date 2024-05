PSG : Nordi Mukiele savoure le nouveau titre de champion de France

Présent en zone mixte après la défaite (1-3) du Paris Saint-Germain contre Toulouse lors de la 33e journée de Ligue 1, Nordi Mukiele est revenu sur la dernière soirée de Kylian Mbappé au Parc des Princes. L’occasion également pour le latéral parisien d’évoquer sa saison compliquée et de savourer le douzième titre de champion de France dans l’histoire du club de la capitale…

«C’est toujours spécial de venir gagner le championnat. Ce n’est pas un championnat facile. On sait que d’autres personnes disent que c’est un championnat facile mais ça ne l’est pas. C’est très compliqué, on a souffert. On sait qu’on n’avait pas fait un très beau début de saison mais on s’est rattrapé. On a été constants par la suite malgré la défaite d’aujourd’hui qui n’est pas bonne pour savourer ce titre mais on le savoure quand même parce qu’un titre ça se savoure quand même, ça se fête, peu importe lequel.»