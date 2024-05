La belle histoire entre Jude Bellingham et Vinicius Jr

Depuis l’arrivée de Jude Bellingham au Real Madrid il y a bientôt un an, Vinicius Junior a trouvé un nouveau compère en attaque, après le départ de Karim Benzema. Le Brésilien s’est tout de suite bien entendu avec l’Anglais, et l’a même aidé pour l’intégrer dans l’effectif et dans la capitale espagnole.

En effet, Relevo indique que lors de son arrivée à Madrid, Vinícius et sa famille ont invité Jude Bellingham et sa mère chez eux. Ils les ont aidés et leur ont donné des conseils pour s’adapter à la vie espagnole, et dans quel coin ils seraient le mieux logés. Un geste très apprécié par la famille de l’ancien de Dortmund. Un signe que les deux vivent une belle amitié.