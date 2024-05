Monaco : l’annonce de Thiago Scuro pour l’avenir de Fofana et Ben Yedder

Grâce à sa belle victoire à Montpellier dimanche (0-2), l’AS Monaco a validé sa deuxième place de Ligue 1 et donc sa qualification directe pour disputer la Ligue des Champions lors de la saison prochaine. Le club de la Principauté va maintenant pouvoir travailler sur le mercato avant d’entamer cette nouvelle campagne européenne. Et justement, après la victoire monégasque, Thiago Scuro, le Directeur du Football monégasque, a donné des indications sur l’avenir de Youssouf Fofana (sous contrat jusqu’en 2025) et Wissam Ben Yedder (en fin de contrat), tous les deux annoncés vers un départ.

La suite après cette publicité

«Nous plaçons l’objectif du club avant tout et avant tout les sujets. Nous allons commencer à discuter de toutes les questions individuelles. La situation de Youssouf (Fofana) en est une, et celle de Wissam (Ben Yedder) en est une autre. Nous ne voulions anticiper aucun besoin individuel, car nous avions à cœur de faire des choses pour le club. Nous aurons désormais le temps d’en discuter au cas par cas. La qualité du club et de l’équipe ne sera affectée par aucune décision individuelle. Nous sommes capables de remplacer et de continuer à jouer à un niveau élevé, comme nous l’avons fait cette année. Bien sûr que nous avons des plans, mais nous y travaillons en interne», a-t-il expliqué en zone mixte. De quoi laisser planer un gros doute sur leur avenir à Monaco.