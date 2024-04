La réponse cinglante du Stade Brestois à l’UEFA

Alors que Brest semble se diriger vers une qualification pour une compétition européenne, les supporters des Ty-Zefs ont été confrontés à une mauvaise nouvelle cette semaine. En effet, l’UEFA a rejeté la demande de dérogation concernant les tribunes tubulaires du stade Francis-Le Blé. Pour le moment, il faudra jouer à Brest devant 5000 personnes, ou aller dans un autre stade. Dans un communiqué publié aujourd’hui, le SB29 a tenu à clarifier la situation. La direction reconnaît la nécessité d’apporter des aménagements à leur enceinte pour la mettre aux normes requises, mais reste optimiste quant à la possibilité d’accueillir des matchs européens la saison prochaine.

« Nous sommes d’ores et déjà en phase d’instruction sur les différents points d’améliorations et difficultés qui nous ont été précisés. Dans ce cadre, s’agissant spécifiquement des tribunes du stade Francis Le Blé, dont la nature questionne l’instance européenne de football, nous avons adressé à l’UEFA un dossier technique, ainsi qu’une vidéo, qui démontre la qualité de ces équipements, et la capacité du stade à recevoir une compétition européenne. Le maire de Brest, François Cuillandre, comme le président du Stade Brestois, Denis Le Saint, ne souhaitent à aucun moment jouer ailleurs qu’à Brest si le club se qualifie sur une compétition européenne. Suite à la venue et aux premiers retours de l’UEFA, c’est donc une nouvelle phase qui s’ouvre dans le but de rendre possible la validation de l’accueil de matchs européens au stade Francis-Le Blé » a-t-on communiqué sur le dossier.