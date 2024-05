Bayern : Kingsley Coman de retour à l’entraînement

La situation semble s’arranger doucement pour Kingsley Coman. Touché contre Cologne à la mi-avril, l’ailier français de 27 ans voyait sa fin de saison être menacée tout comme sa participation à l’Euro 2024. Si son retour à la compétition avec le Bayern Munich n’arrivera pas tout de suite, il y a des raisons d’espérer le revoir rapidement, surtout pour l’équipe de France.

Le Bayern Munich a annoncé via un communiqué que l’ancien du Paris Saint-Germain et de la Juventus avait repris l’entraînement individuel ce lundi avec de la course à pied. Un moment rassurant pour le joueur qui avait été blessé aux faisceaux musculaires de l’adducteur droit.