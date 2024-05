PSG : Luis Enrique fait une grande annonce sur le remplaçant de Kylian Mbappé

La saison a été terminée en beauté. Malgré l’échec en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain aura terminé en remportant le triplé, avec le Championnat, le Trophée des Champions et donc une Coupe de France remportée ce samedi soir, contre l’Olympique Lyonnais (2-1). Une réussite pour le Paris Saint-Germain, qui va donc se séparer de Kylian Mbappé. Et alors que le Parisien a fait ses adieux après ce dernier rendez-vous avant de disputer l’Euro 2024 avec les Bleus, Luis Enrique a évoqué la suite des événements, en saluant la qualité de son futur ex-numéro 7.

«J’ai eu la chance d’entraîner Kylian cette saison. C’était une saison difficile pour lui. Après sept ans et de nombreux succès, c’est très dur de dire au revoir. Il a toujours été prêt à aider son équipe. Ce soir, c’était la cerise sur le gâteau, même s’il n’a pas marqué. Mais il a été présent sur toutes les actions. C’est un joueur différent», a-t-il expliqué en conférence de presse, avant d’en dire plus sur son potentiel remplaçant.

«Et peut-être quatre, cinq ou six joueurs à recruter»

«Il n’y a pas de remplaçant à Kylian Mbappé. Seulement une équipe avec de l’ambition. Et peut-être quatre, cinq ou six joueurs à recruter. Nous allons essayer d’obtenir plus en équipe. Ce sera un défi pour tous les joueurs qui signent ici. Nous voulons marquer l’histoire et remporter cette Ligue des champions. Je ne sais pas quand on la gagnera, mais on y parviendra. C’est la fin de saison. Mais les négociations commencent», a ajouté le manager parisien, avant d’en dire plus sur les contours du prochain mercato.

«Nous allons essayer d’améliorer l’effectif. Le projet du PSG est impressionnant compte tenu de notre potentiel. Le marché se fera avec Luis Campos et notre président. Signer de bons joueurs reste une étape difficile. Il faut prendre en compte leur temps d’adaptation. Les vacances existent, mais pas pour moi». Le message est passé et Luis Enrique semble donc déjà au travail pour dessiner son prochain effectif, sans Kylian Mbappé donc.