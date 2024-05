OL - PSG : les adieux émouvants de Kylian Mbappé

Dernière rencontre officielle de la saison pour le football français ce samedi soir. L’Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain ont croisé le fer en finale de la Coupe de France, sur la pelouse du stade Pierre-Mauroy de Lille. Un match dominé et remporté par les troupes de Luis Enrique (2-1) qui ont validé leur triplé national : Championnat - Coupe - Trophée des Champions. Ce duel entre l’OL et le PSG revêtait plusieurs choses avec en toile de fond des rixes violentes entre les groupes de supporters dans les rues lilloises plutôt dans la journée mais aussi une dimension sportive particulière du côté de Paris. En effet, cette rencontre a été le dernier match officiel de Kylian Mbappé sous le maillot du PSG. Et paradoxalement, il ne devrait pas rester longtemps dans les annales.

«Voilà, c’est ma dernière année au Paris Saint-Germain. Je ne vais pas prolonger et je vais terminer mon aventure dans quelques semaines», avait annoncé le futur ancien numéro 7 du PSG dans une vidéo sobre postée sur ses réseaux sociaux. Et depuis cette date fatidique du 10 mai, tout le monde scrute l’attitude de Kylian Mbappé. Si ses adieux au Parc des Princes ont déjà été faits contre Toulouse en championnat, il manquait cette dernière grande échéance avant de fermer définitivement son aventure parisienne. Malgré la victoire verrouillée et un nouveau titre empoché, le Bondynois n’a pas réalisé la plus grande finale de sa carrière.

Un manque criant d’efficacité !

Un grand manque de réalisme, tout au long de la rencontre, avec notamment une seule frappe cadrée sur les huit tirs tentés par le joueur du PSG. La plupart de ses tentatives ont été bloquées ou contrées par la défense lyonnaise portée par Jake O’Brien, l’un des rares membres de l’arrière-garde lyonnaise en forme ce samedi soir. Souvent en retard, parfois discret, Mbappé a même été signalé hors-jeu à deux reprises. Bien moins percutant et impactant que Bradley Barcola ou Ousmane Dembélé, le numéro 7 parisien a pris quelques coups, auxquels il a bien eu du mal à se remettre. Mais au micro de BeIN Sports, il s’est montré satisfait d’être présent pour la victoire finale.

«Tu ressens un peu plus le poids des choses, tu réalises que c’est terminé. Avant, quand j’ai fait mes adieux au Parc, j’étais concentré sur ce qu’il m’attendait. Maintenant, avec le PSG je n’ai plus rien, mais je suis content d’avoir pu finir avec un trophée. Cela caractérise l’identité de ce club. C’est un club qui a toujours gagné des trophées et qui continuera de le faire. Je suis content d’avoir fait partie de cette victoire et de l’avoir marqué un peu», a-t-il assuré.

Kylian Mbappé impatient de débuter sa nouvelle aventure

En tout cas, l’essentiel est néanmoins fait sur le plan collectif. Kylian Mbappé a fait ses adieux en remportant son 15ème titre avec le Paris Saint-Germain, sa quatrième Coupe de France, le tout face à un cador du championnat de France. Le symbole est beau mais la prestation loin de ses standards, encore plus pour un joueur qui fait très attention à sa communication et à son image dans cette dernière épopée parisienne avant le grand départ pour le Real Madrid.

«Je pense qu’on ne se trompe plus sur mon nom. Quand on est footballeur, on n’a pas le temps de voir le temps qu’il passe. Toutes ces années… se dire que c’est fini, cela fait un pincement au cœur. C’est un sentiment que je ne retrouverai jamais ce que j’ai vécu ici, mais, j’aurai d’autres choses et ce qui m’attend va être fantastique», a-t-il ajouté sur France 2, toujours sans nommer son futur club. Une sortie par la petite porte pour le meilleur buteur de l’histoire du PSG.