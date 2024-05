Bayern Munich : le choix Vincent Kompany laisse l’Allemagne perplexe

Allons-nous assister à la fin d’un long et éprouvant feuilleton en Bavière ? Consécutivement à une série de mauvais résultats sur la scène nationale (élimination précoce en Coupe d’Allemagne, distancé dans la course au titre par le Bayer Leverkusen), le Bayern Munich avait pris la décision de se séparer de Thomas Tuchel en fin de saison. Dès lors, le board munichois s’est activé dans tous les sens pour débusquer le digne héritier de l’ancien coach du Paris Saint-Germain et de Chelsea. De Xabi Alonso à Julian Nagelsmann en passant par Ralf Rangnick ou encore Sebastian Hoeness, de nombreux entraîneurs ont été tour à tour sollicités par les Bavarois, mais tous ont refusé le poste. Il en va de même pour Thomas Tuchel qui a vu sa direction revenir sur sa décision initiale à la manière de ce qui a pu se produire en Catalogne entre le FC Barcelone et Xavi.

Alors qu’un come-back était dans les tuyaux, le technicien allemand, pourtant soutenu par son vestiaire ainsi qu’une partie de sa direction, a campé sur ses positions en déclarant haut et fort en conférence de presse qu’il quitterait bel et bien le Bayern Munich à l’issue de l’exercice 2023-2024. Retour à la case départ donc pour le Rekordmeister. Dans une situation plus qu’inconfortable, le club le plus titré d’Allemagne a repris de plus belle les recherches et semble tenir le bon bout de la corde avec un entraîneur surprenant : Vincent Kompany. En effet, diverses sources allemandes et britanniques s’accordent à dire ces dernières heures que le Belge, en poste à Burnley depuis deux ans et lié au club anglais jusqu’en juin 2028, a donné son accord verbal aux dirigeants munichois. Si les deux parties doivent s’atteler à trouver un terrain d’entente sur l’indemnité de transfert, les Clarets réclamant pas moins de 20 M€ pour le laisser filer, la situation semble enfin se décanter en Bavière.

Vincent Kompany, tout sauf un plan A

Toutefois, le choix de se diriger vers l’entraîneur belge laisse perplexes nos voisins allemands à commencer par l’ancien joueur emblématique du Bayern Munich et de l’équipe d’Allemagne, Lothar Matthäus. «Bien sûr que c’est un risque. C’est maintenant un entraîneur qui n’a pas nécessairement entraîné les très grands clubs, qui a eu de très grands succès en tant qu’entraîneur», a souligné l’ex-international de la Mannschaft au sujet du CV du Belge jugé bien trop maigre. De retour en Angleterre après deux ans sur le banc d’Anderlecht, l’ancien défenseur de Manchester City a vu sa cote de popularité gonfler à vue d’œil à l’issue de sa très belle saison réalisée avec les Clarets qui ont surclassé leurs adversaires en Championship pour valider haut la main leur promotion en Premier League. Néanmoins, le principal intéressé n’a pas eu la réussite escomptée en première division. Avec 24 points pris en 38 matchs de championnat, le club du Lancashire a bouclé l’édition à une décevante avant-dernière place, synonyme de relégation à l’échelon inférieur.

Dès lors, cette remontée express au sein de l’élite anglaise, qui s’est finalement soldée par un échec cuisant douze mois plus tard, suscite de multiples interrogations sur la capacité du Belge à reprendre les rênes d’un cador européen, qui plus est d’une formation munichoise qui sort d’un exercice très mauvais sans le moindre trophée à la clef. Au plus près de l’actualité munichoise depuis de nombreuses saisons, Lothar Matthäus estime que le temps ainsi que les nombreux échecs essuyés jusqu’à ce jour ont joué en la faveur de l’ancien Diable Rouge. «Je ne peux pas imaginer que tous les dirigeants du Bayern Munich soient tout à fait convaincus par Vincent Kompany. Mais ce qui compte le plus, c’est que les directeurs sportifs Max Eberl et Christoph Freund le soient. Actuellement, il n’y a pas d’entraîneur pour la saison prochaine, donc il est essentiel de présenter un coach le plus rapidement possible pour entamer les préparatifs», a ajouté l’analyste allemand sur les antennes de RTL.

Le Belge a des arguments à faire valoir !

Même son de cloche en ce qui concerne la presse allemande, loin d’être séduite à l’idée de voir le natif d’Uccle reprendre le flambeau de Thomas Tuchel. Pour l’éditorialiste de Sport Bild, Christian Kynaste, Vincent Kompany est fragilisé par le fait qu’il n’est pas le premier choix du board munichois. «Le nouvel entraîneur du Bayern a déjà perdu. Il s’agit de la recherche d’entraîneur du Bayern la plus embarrassante de tous les temps. Peu importe qui prend le poste, il a déjà perdu. Du moins, à condition qu’il ne s’appelle pas étonnamment Pep Guardiola, Jürgen Klopp ou Zinedine Zidane ! L’ensemble du monde du sport sait que vous êtes le septième choix des dirigeants et l’équipe aussi… Le Bayern a besoin d’un entraîneur fort. Un coach qui ne recule pas devant les grands noms et les patrons. Un coach qui met parfois des stars sur le banc ou qui n’a pas peur de les écarter immédiatement.» Loin d’apparaître comme le grand favori, Vincent Kompany a pourtant des arguments à faire valoir.

Bien avant de troquer son costume de footballeur pour celui d’entraîneur, le technicien âgé aujourd’hui de 38 ans a eu l’opportunité d’évoluer en Bundesliga du côté du SV Hambourg, club avec lequel il a porté les couleurs entre 2006 et 2008 avant de s’envoler vers le nord de l’Angleterre. Outre sa parfaite connaissance du football allemand, le principal intéressé maîtrise également la langue de Goethe, un critère de recherche imposé d’entrée de jeu par le board munichois. Par la suite, Vincent Kompany a aussi eu le luxe de jouer sous les ordres de Pep Guardiola pendant trois ans. On imagine ainsi que le Belge se soit imprégné des idées tactiques de son mentor (philosophie de jeu offensive basée sur la possession et un pressing haut sur l’adversaire) et de sa méthode de coaching pour les reproduire en Allemagne, pour le grand bonheur des supporters munichois, sans doute encore nostalgiques de l’époque où l’Ibère officiait au Bayern Munich. De toute évidence, le profil de Vincent Kompany plaît au directoire bavarois incarné par le tandem Max Eberl-Christoph Freund, prêt à relever ce pari risqué. Reste à savoir si l’affaire se concrétisera.