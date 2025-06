Le Bayer Leverkusen est en train de se faire piller !

Tel un Chicken Big Mac, le Bayer Leverkusen est lui aussi victime de son succès. Champion d’Allemagne en 2024, vice-champion de Bundesliga la saison passée et loué pour son jeu collectif, le club basé en Rhénanie-du-Nord-Westphalie est attaqué de toutes parts en ce début de mercato estival. Architecte du succès récent des Pillendreher, Xabi Alonso a ainsi mis les voiles. Direction le Real Madrid où l’Espagnol a d’ailleurs vécu une première expérience chaotique sur le banc des Merengues. Mais ce n’est pas tout. Si la direction du B04 a décidé de miser sur Erik ten Hag pour assurer la succession de l’ancien joueur de Liverpool, l’effectif des Rouge et noir connaît lui aussi de profonds changements.

Le Bayer perd ses stars !

Le 29 mai dernier, Jonathan Tah (29 ans), libre de tout contrat, quittait ainsi le Bayer Leverkusen pour le Rekordmeister. «Le FC Bayern a finalisé le recrutement de Jonathan Tah. L’international allemand de 29 ans rejoint Munich gratuitement en provenance du Bayer Leverkusen et a signé un contrat jusqu’au 30 juin 2029. Le défenseur central portera le numéro 4 pour le club allemand», se réjouissait le Bayern Munich. 24 heures plus tard, nouvelle commande au guichet du Bayer : cette fois-ci, Liverpool sortait son chéquier pour s’offrir Jeremie Frimpong, considéré comme l’un des meilleurs pistons de la planète football.

«L’international néerlandais a paraphé un contrat à long terme avec les Reds au centre d’entraînement AXA ce vendredi, après avoir passé avec succès une visite médicale. Le joueur polyvalent arrive à Anfield après quatre saisons et demie en Allemagne avec Leverkusen, où il a totalisé 190 apparitions, marqué 30 buts et réalisé 44 passes décisives. Le numéro officiel de Frimpong chez les Reds sera confirmé plus tard cet été», précisait le club de la Mersey, qui aura tout de même déboursé 40 millions d’euros pour mettre la main sur le natif d’Amsterdam. Et comme si cela ne suffisait pas, Leverkusen est sur le point de perdre son produit phare…

Après des semaines de discussions, Liverpool, qui a semble-t-il contracté une carte de fidélité auprès des pensionnaires de la BayArena, est sur le point de réaliser le très gros coup Florian Wirtz. Alors qu’il semblait destiné au Bayern Munich, l’international allemand (31 sélections, 7 buts) va finalement s’engager avec les Reds contre un chèque de 116,5 millions de livres sterling, soit 137,5 M€. Du côté d’Anfield, Wirtz touchera, par ailleurs, un salaire de 20 M€ bruts par an jusqu’en 2030. Outre les départs d’Alonso, Frimpong, Tah et donc Wirtz - quatre cadres indiscutables des Pillendreher - d’autres sorties pourraient être actées dans les jours à venir…

D’autres départs à venir ?

En effet, si l’arrivée de Carreras au Real semble actée à 90%, l’autre nom qui revient dans les journaux de la presse espagnole est celui d’Alejandro Grimaldo. Dans une interview accordée à El Chiringuito, le piston gauche de Leverkusen n’avait d’ailleurs clairement pas fermé la porte au club merengue. «Je suis très heureux qu’on m’associe au Real. C’est une fierté que les gens pensent que j’ai le niveau pour jouer dans l’une des meilleures équipes du monde. Je travaille pour cela, c’est l’une de mes ambitions».

À la question «tu aimerais jouer au Real ?», Grimaldo esquissait même un sourire révélateur avant d’affirmer : «ce que je veux c’est jouer dans les meilleures équipes du monde. Si l’opportunité se présente à moi, je la saisirai car c’est ce pour quoi je me suis battu depuis que j’ai rejoint Barcelone à 12 ans. Mon idole d’enfance a toujours été Messi. Mais mon latéral préféré était Marcelo. C’est une réalité et je l’ai déjà dit auparavant». Vous l’aurez compris, l’exode n’est peut-être pas encore terminé du côté de Leverkusen…