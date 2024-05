Mercato FC Barcelone : Hansi Flick veut déjà prendre une décision radicale !

Décidément, cette saison du FC Barcelone a été pour le moins particulière. Au sortir d’une cuvée 2022-2023 auréolée de succès avec une Liga et une Coupe du Roi, le club catalan avait de quoi être optimiste pour cette nouvelle édition sous l’égide d’un Xavi convaincant. Mais voilà, rien ne s’est passé comme prévu pour les Blaugranas. Rapidement largués en championnat, les coéquipiers de Robert Lewandowski ont dû encaisser une élimination décevante en quarts de finale de Ligue des Champions face au PSG. Une saison blanche qui a placé Xavi sur un siège éjectable très rapidement. L’ancien métronome du jeu catalan a donc compris qu’il n’allait pas faire de vieux os à Barcelone.

Ainsi, en janvier dernier, l’ancien crack de la Roja a annoncé son départ du banc catalan à l’issue de la saison. Une décision qui avait de quoi surprendre alors que rien n’avait été encore joué dans une saison certes décevante. Au gré des semaines, sa décision semblait prise et une volte-face semblait surréaliste. Pourtant, il y a encore trois semaines, une réunion entre Xavi et le board catalan avait permis au technicien de 44 ans de rétropédaler et de confirmer sa présence jusqu’en 2025. Finalement, son départ a été entériné il y a deux jours. Dès lors, la presse ibérique a vite avancé le nom d’un entraîneur : celui d’Hansi Flick.

Désormais, il ne manquerait plus que l’officialisation pour voir l’ancien technicien du Bayern Munich, qui avait infligé un 8-2 cinglant aux Catalans lors du Final 8 de la Ligue des Champions en 2019-2020, débarquer du côté de la Sagrada Familia. Dès lors, le coach de 59 ans se prépare à redresser l’un des clubs les plus mythiques de l’histoire. Pour ce faire, Flick compte s’appuyer sur des hommes fiables et selon les indiscrétions de Sport, ce dernier aurait déjà ciblé deux joueurs qu’il souhaiterait exfiltrer. En effet, les Portugais Joao Felix et João Cancelo n’auraient pas les faveurs de l’Allemand.

Passé de titulaire à remplaçant en quelques mois, la situation est complexe pour le premier cité. Alors que l’Atlético de Madrid souhaiterait un transfert sec pour s’en débarrasser cet été, le Barça ne semble pas en mesure de passer à l’action. Pire encore, comme Xavi, Hansi Flick ne considère pas vraiment l’ancien de Benfica comme une réelle plus-value selon le média ibérique. Son avenir au Camp Nou est également lié à l’évolution des dossiers Vitor Roque et Ansu Fati, toujours aussi incertains. Le cas de Cancelo est différent. Pouvant être le meilleur à son poste, le transfuge de City et du Bayern Munich est hautement estimé à Barcelone. Néanmoins, Hansi Flick serait très inquiet des errements défensifs du joueur de 29 ans, ce qui pourrait sérieusement compromettre son avenir chez les Culés. Une chose est sûre, l’arrivée de Flick rime avec danger pour les Portugais du FC Barcelone !