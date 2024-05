Real Madrid : la date de l’annonce pour Kylian Mbappé est enfin connue !

« Je pense déjà que la moindre des choses était de faire ses adieux et bien finir avec mon club. Il y a un trophée, je pense qu’il y a un temps pour tout. J’annoncerai mon club en temps et en heures. Je pense que je le ferai dans quelques jours. Avant les Bleus ? Je ne sais pas encore, il y a encore quelques détails. Le plus important était de bien finir ici, peu importe tout ce qu’il s’est passé. L’importance était de donner la pleine mesure des adieux au club, de donner un dernier trophée, des dernières sensations, des dernières émotions. C’est ce qu’il s’est passé, je suis très content ». Tels étaient les propos de Mbappé hier soir, après le sacre en Coupe de France.

Si Mbappé n’a pas vraiment voulu donner de pistes sur le timing de sa signature à Madrid, la presse espagnole elle en dit un peu plus en ce dernier dimanche du mois de mai. Relevo indique que du côté du Real Madrid, tout est très clair, et on sait déjà quand annoncer la signature du nouveau galactique, tout comme on a déjà une date pour sa présentation.

La date est calée

Comme l’indique le média, le Real Madrid veut annoncer la signature du joueur lors de la première semaine de juin. Mais il n’y aura pas d’annonce dans les heures qui suivront la finale de Ligue des Champions comme l’annonçaient certains, notamment car les dirigeants veulent que ce dimanche 2 juin soit consacré à la célébration potentielle du titre. Tout comme ils ne veulent pas annoncer Mbappé juste après une possible défaite… C’est donc à partir du 3 juin qu’on aura, enfin, un communiqué officiel du club de la capitale espagnole.

Quant à la présentation du joueur, les Merengues espèrent aussi la faire lors de cette première semaine du sixième mois de l’année. Mais c’est un peu complexe, car le joueur sera toujours sous contrat avec le PSG jusqu’à la fin du mois. Mais aussi parce que le joueur préparera l’Euro avec les Bleus, avec un amical contre le Luxembourg le 5 juin. Même si le joueur pourra s’échapper pour quelques heures, le Bernabéu accueillera aussi plusieurs concerts, dont celui du rappeur argentin Duki le 8. Un timing complexe donc… Mais une chôse est sûr, il aura droit à une présentation galactique.