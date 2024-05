L’Aris Salonique dépose une plainte contre Stéphanie Frappart

Stéphanie Frappart devait hier soir faire honneur à l’arbitrage français en Grèce en arbitrant la finale de la Coupe entre l’Aris Salonique et le Panathinaïkos. Choisie pour éviter les problèmes liés à la corruption, l’arbitre française n’a pas passé la soirée espérée. Les vaincus, l’Aris Salonique, n’ont pas apprécié son arbitrage. Au coup de sifflet final, joueurs, membres du staff et le président de l’Aris se sont montrés très agressifs envers Stéphanie Frappart. Au point qu’elle a dû être escortée par la police pour pouvoir quitter le terrain. Le lendemain, la colère n’est pas redescendue et l’histoire semble loin d’être close. Les dirigeants du club de l’Aris Salonique vont déposer une plainte auprès de l’UEFA selon le média grec la Gazzetta.

Insatisfaits de l’arbitrage de la Française, mais aussi de la VAR dirigée par Hamid Ghenawi, ils veulent porter recours auprès de l’instance européenne pour que les deux arbitres soient sanctionnés. Stéphanie Frappart avait dès la fin de la rencontre signalé dans le rapport le comportement du club thessalonicien.