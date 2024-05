Vincent Kompany abandonné par son adjoint en cas départ au Bayern

Et si le Bayern Munich touchait enfin au but ? En quête d’un entraîneur depuis de nombreux mois et après avoir essuyé de multiples refus, le club le plus titré d’Allemagne semble cette fois-ci tenir le bon bout de la corde avec Vincent Kompany. Dernièrement, plusieurs médias allemands ont indiqué que le coach de Burnley, relégué en Championship, avait donné son accord oral pour rallier l’Allemagne.

Si les deux formations tentent de trouver un terrain d’entente concernant l’indemnité du transfert dont devra s’acquitter le Bayern Munich pour s’attacher les services de l’ancien joueur de Manchester City et d’Hambourg, ce dernier devra néanmoins se dénicher un nouvel adjoint en cas de départ en Bavière. Selon les informations du Daily Mail, le numéro 2 des Clarets, à savoir l’ex-attaquant gallois Craig Bellamy, n’a pas l’intention de plier bagage et mettra donc un point final à sa collaboration avec le Belge qui dure depuis 5 ans.