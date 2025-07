Thomas Müller va bien rejoindre la MLS

Légende du Bayern Munich et du football allemand, Thomas Müller se rapproche inlassablement de la fin de sa carrière. Avant de tirer sa révérence, le milieu offensif de 35 ans va tenter une nouvelle expérience. Depuis plusieurs jours, la presse allemande fait état d’un intérêt prononcé de la MLS pour le champion du monde 2014.

Et alors qu’un dernier litige existait entre les Vancouver Whitecaps, qui souhaitent enrôler Müller, et Cincinnati, qui possède les droits économiques du joueur, ce dernier a été réglé selon les dernières informations de Bild. Selon le média allemand, le club canadien a dédommagé la franchise de l’Ohio et l’Allemand va donc rejoindre le Canada dans les prochains jours pour y parapher un contrat d’un an.