Paul Pogba était tout proche de participer à la Kings World Cup

On aurait pu assister à une connexion Samir Nasri - Jérémy Ménez - Paul Pogba à la Kings World Cup. Sur sa chaîne Twitch, le streamer français AmineMaTue a en effet révélé que des discussions avaient bien eu lieu avec le champion du monde 2018, qui a finalement été suspendu quatre ans au mois de mars en raison d’un contrôle positif à la testostérone.

«Il s’est passé des choses avec Paul Pogba, on n’a pas tenté Hatem Ben Arfa, et on n’a pas tenté Franck Ribéry», a confié Amine, alors que son équipe, Foot2Rue, fera son entrée en lice dans la compétition demain. Ces dernières semaines, le streamer avait déjà affirmé que le dossier Paul Pogba avait été tout proche d’être bouclé.