Le FC Nantes en discussions avec Anthony Lopes

Après 24 années passées à l’OL, Anthony Lopes pourrait bien donner un nouveau sens à sa carrière cet été. Arrivé à l’âgé de 10 ans au club, le gardien portugais y a tout connu : les deuxièmes places en Ligue 1 en 2014 et 2016, ses débuts en sélection en 2015, la demi-finale de Ligue des Champions en 2020… Un visage familier de notre Ligue 1, et qui pourrait s’y installer encore quelques années, mais pas forcément du côte de Décines. S’il reste sous contrat jusqu’en 2025 avec son club formateur, les dernières informations de L’Équipe allaient plutôt dans le sens d’un départ dès cet été.

Une façon de capitaliser sur Lucas Perri, le portier brésilien arrivé en provenance de Botafogo cet hiver, et déjà préféré à Lopes ce samedi en finale de Coupe de France contre le PSG (2-1). Interrogé sur son avenir depuis plusieurs semaines, Lopes avait, lui, préféré botter en touche : «Je ne sais pas. J’ai un contrat jusqu’en 2025, il y a des choses qui se passeront certainement cet été», avait-il indiqué après le succès des Gones contre Strasbourg dimanche dernier, synonyme de qualification en Ligue Europa. Mais ces dernières heures, une nouvelle information prend de l’ampleur dans l’Ouest de la France, et elle confirme ce qu’il se murmure depuis quelques semaines.

Nantes discute avec Anthony Lopes

Ce dimanche, Tele Nantes Info révèle que le Portugais serait une piste sérieusement étudiée par le FC Nantes, 14e du dernier exercice et quatrième pire défense du Championnat. Le média va même encore plus loin et ajoute que des discussions ont déjà bien eu lieu entre le club et le joueur. Un projet qui serait d’ailleurs au goût de Lopes, «plutôt d’accord sur le principe».

Si Alban Lafont est toujours lié aux Canaris jusqu’en 2027, rien n’indique qu’il sera toujours là la saison prochaine, lui qui reste l’une des valeurs marchandes les plus importantes du club malgré une baisse de régime évidente cette saison. Le média ajoute que Nantes et Lopes doivent désormais s’entendre sur le salaire. Un sujet épineux, puisque le portier de 33 ans touche actuellement 400 000 euros mensuels à l’OL.