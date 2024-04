L’OL a pris sa décision avec Anthony Lopes !

C’est la nouvelle donne à l’Olympique Lyonnais. Depuis janvier et l’arrivée de Lucas Perri, l’OL est désormais en capacité de jouer avec deux gardiens de très haut niveau. Parfois peu enclin à partager son vestiaire avec un deuxième élément fort à son poste, Anthony Lopes n’a pas fait de vagues depuis l’arrivée du portier brésilien, qui n’a joué qu’en Coupe de France pour le moment. Mieux encore, leur relation est décrite comme très saine en interne. Il y a quelques jours, Alexandre Lacazette et Pierre Sage avaient affirmé que la relation entre les deux gardiens rhodaniens ne souffrait d’aucun problème.

«Pour être honnête, les gardiens sont souvent dans leur coin, c’est un peu comme une secte, expliquait l’ancien attaquant d’Arsenal. Je pense que c’est une relation professionnelle. Lucas est grand et costaud, peut-être moins mobile, mais il utilise sa taille pour compenser. C’est différent d’Anthony, mais c’est aussi solide.» Mais alors que tout va bien, la situation est encore très claire à quelques heures du choc en demi-finale de Coupe de France face à Valenciennes : le Brésilien gardera les buts rhodaniens ce mardi. Outre cette décision qui tombe sous le sens car l’ancien de Botafogo a été performant lors des derniers tours de la compétition nationale, un autre choix fort a été pris concernant la direction à prendre avec le poste de gardien à Lyon.

Anthony Lopes va être libéré de sa dernière année de contrat

En effet, selon les informations de L’Equipe, des choix forts ont été pris en interne sur l’avenir des buts lyonnais. Et d’après le quotidien national, Anthony Lopes vit ses derniers mois entre Rhône et Saône. Arrivé au club à ses dix ans, le natif de Givors compte 482 matches au compteur avec son club préféré. Adulé des fans même si certains ont commencé à émettre des doutes sur son réel niveau ces derniers temps, l’international portugais (14 sélections) va donc voir ailleurs cet été afin que Lucas Perri, qui représente davantage l’avenir aux yeux des dirigeants lyonnais, puisse s’installer durablement en tant que numéro 1 dans les cages des pensionnaires du Groupama Stadium.

Désormais, que va-t-il advenir d’Anthony Lopes ? Alors que ses représentants lui cherchent activement une porte de sortie, l’OL va également faire un geste pour l’aider à attirer encore plus de monde. En effet, selon nos confrères, les Gones vont libérer Lopes de sa dernière année de contrat pour services rendus. Son avenir étant déjà scellé, le gardien au style explosif peut voir venir et aura sûrement à cœur de soigner sa sortie. Les supporters n’y manqueront pas et un grand hommage lui serait déjà réservé à l’occasion de la dernière journée de Ligue 1 face à Strasbourg le 18 mai prochain. Et pourquoi pas partir avec un titre en Coupe de France pour parachever sa belle aventure rhodanienne qui avait commencé en professionnel avec un titre dans cette même compétition en 2012 ?