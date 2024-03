OL : le vestiaire juge la relation particulière entre Lucas Perri et Anthony Lopes

Freiné en Championnat par le Stade de Reims ce samedi (1-1), l’Olympique Lyonnais a pourtant rempli l’objectif de s’éloigner de la zone rouge puisque le club rhodanien est 10e de Ligue 1, à six journées de la fin. Mais ce mardi, les Gones jouent le match le plus important de l’année en demi-finale de Coupe de France et pourraient faire encore mieux que de sauver leur saison très compliquée en remportant un trophée. Mais outre cet enjeu de taille, la Coupe de France est aussi l’occasion de voir briller Lucas Perri, l’autre gardien de l’OL.

Lucas Perri titulaire contre Valenciennes

Arrivé cet hiver en provenance de Botafogo, Lucas Perri (26 ans) a toujours été propre dans les buts lyonnais et reste un élément majeur du parcours réussi en Coupe de France cette saison. D’après nos informations, le Brésilien a fait bonne impression aux entraînements et pourra montrer ses qualités en demi-finale ce mardi, lui qui disputera son premier match au Groupama Stadium. Une nouvelle titularisation sous le regard d’un Anthony Lopes critiqué, mais de retour en bien meilleure forme sur la deuxième partie de saison.

Car la concurrence des deux gardiens reste un souci à gérer pour Pierre Sage durant cette fin de saison, mais le coach rhodanien a tenu à rassurer sur la relation entre les deux lusophones. «La nature de leur relation est basée sur une communication fluide, ils échangent dans la langue natale de Lucas. Ils coopèrent bien lors des séances, ils ont la volonté de se tirer vers le haut. Concernant Lucas, son style de jeu est un peu différent de celui d’Anthony, mais hier Anthony a démontré qu’il était là et qu’il était également important pour nous, son arrêt en fin de match hier le prouve», a-t-il d’abord expliqué à propos de l’actuel titulaire de 33 ans.

Pierre Sage entretient la concurrence

Avant d’encenser son concurrent de 26 ans. «Cela demande à Lucas d’être à la hauteur. Lucas a un très bon jeu au pied et il est capable de trouver des distances différentes. Il a aussi beaucoup de taille et donc de présence dans la surface. Nous sommes très contents d’avoir deux bons gardiens qui partagent le temps de jeu et les émotions, et nous attendons d’eux qu’ils soient excellents jusqu’à la fin de la saison.», a-t-il ajouté durant la conférence de presse.

Même chose pour le capitaine des Gones, Alexandre Lacazette, qui s’est expliqué sur le sujet. «Pour être honnête, les gardiens sont souvent dans leur coin, c’est un peu comme une secte. Je pense que c’est une relation professionnelle. Lucas est grand et costaud, peut-être moins mobile, mais il utilise sa taille pour compenser. C’est différent d’Anthony, mais c’est aussi solide», expliquait le buteur. Contre le VAFC, Lucas Perri, apprécié par le public lyonnais, joue déjà très gros en vue de la prochaine saison.