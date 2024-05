Serie A : un grand Arnautovic sauve l’Inter, M’Baye Niang terrasse l’AS Rome et sauve Empoli sur le gong

Suite de la 38ème et dernière journée de Serie A ce dimanche soir avec un très grand multiplex de quatre rencontres. Déjà champion, l’Inter Milan, en déplacement sur la pelouse du stade Marcantonio-Bentegodi, a dû se contenter d’un match nul (2-2) accroché contre le Hellas Vérone grâce à un doublé de Marko Arnautović (10e, 45e+1) après des réalisations signées Tijjani Noslin (16e) et Tomáš Suslov (37e). Pendant ce temps, l’Udinese se rendait en banlieue romaine pour y défier Frosinone et les deux équipes ont bien failli se quitter avant le but de la victoire des visiteurs grâce à Keinan Davis (0-1).

En parlant de la capitale italienne, les deux clubs de Rome étaient sur le pont ce dimanche soir. L’AS Roma était de voyage avec cette rencontre à l’extérieur face à Empoli. Après l’ouverture du score de Matteo Cancellieri (13e), Houssem Aouar a trouvé le chemin des filets pour égaliser. Mais M’Baye Niang a inscrit le but de la victoire (90e+3) permettant aux Toscans (2-1) de verrouiller le maintien à la dernière seconde de la saison. La Lazio a également encaissé un autre match nul contre le condamné de Sassuolo sur le même score (1-1) avec des buts respectifs de Mattia Zaccagni (60e) et Mattia Viti (66e).