Hoffenheim en Ligue Europa, Heidenheim en Conference League

Avec la victoire du Bayer Leverkusen en Coupe d’Allemagne ce samedi soir contre Kaiserslautern (1-0), deux formations allemandes ont été ravies de cette issue. Septième du championnat, Hoffenheim obtient ainsi sa qualification pour la phase de poules de la Ligue Europa 2024-2025. Un retour en Europe qui était déjà assuré pour le TSG qui ne savait pas encore dans quelle compétition il allait évoluer.

La suite après cette publicité

En revanche, c’est une journée historique pour Heidenheim. Promue dans l’élite allemande et huitième de Bundesliga, la formation du sud du pays a été la belle surprise de la saison. Grâce à son classement et au doublé du Bayer Leverkusen, Heidenheim aura donc la joie de participer pour la première fois de son histoire à la Coupe d’Europe et se retrouve en Ligue Europa Conference.