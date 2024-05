Coupe d’Allemagne : le Bayer Leverkusen dompte Kaiserslautern et réalise un doublé historique

Après la Ligue Europa, le Bayer Leverkusen avait rendez-vous à l’Olympiastadion pour disputer sa deuxième finale de la semaine face au FC Kaiserslautern en Coupe d’Allemagne. Sèchement battu par l’Atalanta Bergame, le champion d’Allemagne sortant a vu son rêve de réaliser un triplé, ainsi que sa série d’invincibilité, voler en éclats à Dublin. Dans l’obligation de rebondir pour ajouter un second trophée à son actif sur cet exercice 2023-2024, le club rhénan abordait ce duel inédit dans la peau du grand favori face à une équipe de "Lautern" qui a assuré in extremis son maintien en deuxième division lors de l’avant-dernière journée de Bundesliga 2. Si Kaiserslautern a bien débuté sa rencontre, le Bayer Leverkusen a dû attendre le premier quart d’heure pour prendre les devants sur un missile de Granit Xhaka depuis l’extérieur de la surface (0-1, 17e).

Etouffés par le pressing rhénan et privés de ballon, les Roten Teufel n’ont jamais trouvé les ressources pour se sortir du joug adverse tandis que le Bayer est passé proche du break sur une percée d’Alejandro Grimaldo, finalement stoppé de justesse par Boris Tomiak. En marge du repos, l’équipe dirigée par Xabi Alonso a été réduite à dix contre onze suite à l’exclusion d’Odilon Koussounou (44e). Suffisant pour redonner espoir au pensionnaire de Bundesliga 2 ? En supériorité numérique, Kaiserslautern a fait passer un gros frisson dans les rangs rhénans lorsque Tobias Raschl a vu sa frappe rasée le montant de Hradecky (45e+3). En seconde période, le portier finlandais a sorti le grand jeu pour mettre en échec Ragnar Ache (62e) et préserver le score au tableau d’affichage. Au petit trot, le Bayer Leverkusen s’est contenté de préserver son avance jusqu’au coup de sifflet final. Quelques semaines après avoir glané le premier titre de Bundesliga de son histoire, Leverkusen ajoute une deuxième Coupe d’Allemagne à son palmarès, après celle remportée en 1993. En ce qui concerne le club du Palatinat, lauréat en 1990 et 1996, il s’agit de son sixième échec à ce stade de la compétition.