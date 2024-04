Bundesliga, Euro 2024 : le verdict est tombé pour Kingsley Coman

Les ennuis continuent pour Kingsley Coman. Déjà absent depuis 13 matches depuis le début de la saison en raison de ses blessures, en particulier à un genou, ce qui l’a éloigné des terrains de fin janvier jusqu’à début avril, Kinglsey Coman (27 ans) a encore subi un énorme coup dur contre le FC Cologne, ce samedi en Bundesliga. À la réception d’un centre de Joshua Kimmich, l’ex-Parisien s’est effondré dans la surface adverse, touché manifestement encore au genou. Incapable de se relever, Coman a été contraint d’être remplacé par Jamal Musiala (50e).

Le tout, à quelques heures maintenant du quart de finale retour de Ligue des Champions contre Arsenal. Peu après sa sortie du terrain et son transport à l’hôpital avant le coup de sifflet final, le Bayern Munich expliquait qu’il «manquera plusieurs semaines au FC Bayern. Le joueur offensif s’est blessé aux adducteurs droits lors du match à domicile de Bundesliga contre le FC Cologne samedi, en raison d’une lésion d’un faisceau musculaire», après un premier examen effectué.

Kingsley Coman incertain pour l’Euro 2024

«Il va subir des examens complémentaires. Ce n’est pas bon signe. Nous espérons qu’il ne sera pas absent pendant plusieurs mois», a expliqué le directeur sportif, Christoph Freund, à propos de sa blessure. Mais cela semble bien plus grave que cela. Selon les informations de Sky Sports Allemagne, Kingsley Coman devrait être absent jusqu’à 5 à 6 semaines et manquera donc toute la fin de la saison avec le Bayern Munich. Mais ce n’est pas tout, puisque le média allemand précise que l’international français est d’ores et déjà incertain pour l’Euro 2024, alors que Didier Deschamps devra communiquer sa liste définitive à l’UEFA, le 7 juin prochain.

«Le gros bémol de tout le match, c’est la blessure de Kingsley Coman. Cela me rend très triste car je sais à quel point il a travaillé dur et à quel point c’était important pour nous. Cela avait l’air extrêmement douloureux sur les images télévisées. Ce n’est certainement pas suffisant pour mercredi. C’est extrêmement dur, surtout dans cette phase où vous jouez pour les titres», expliquait Thomas Tuchel après la rencontre. Un sérieux coup dur pour lui, mais aussi pour Didier Deschamps qui risque de devoir penser à d’autres options pour sa liste de joueurs à amener en Allemagne, cet été.