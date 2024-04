Bayern Munich : nouveau coup dur pour Kingsley Coman

Une nouvelle saison à oublier pour Kingsley Coman. De retour après avoir soigné une blessure au genou contractée en janvier dernier, l’ailier de 27 ans entendait enchaîner avec le Bayern Munich. Titularisé par Thomas Tuchel face à Cologne à l’occasion de la 29e journée de Bundesliga, l’international français s’est encore blessé.

À la réception d’un centre de Joshua Kimmich venu de la droite, Kingsley Coman s’est effondré seul dans la surface adverse, touché manifestement à l’adducteur droit. Grimaçant et incapable de se relever, l’ancien Parisien a été contraint d’évacuer le pré, soutenu par des membres de son staff et d’être remplacé par Jamal Musiala (50e). Un énième coup dur pour le Français, et ce, à quelques mois de l’Euro 2024…