Arsène Wenger raconte pourquoi il a signé Giroud à Arsenal

Olivier Giroud a disputé hier son dernier match européen avec l’AC Milan. Le natif de Chambéry va s’envoler dès cet été pour les États-Unis et Los Angeles FC, après une riche carrière sur le vieux continent (Grenoble, Tours, Montpellier, Arsenal, Chelsea et l’AC Milan). Dans un documentaire rétrospectif réalisé par Canal+, Arsène Wenger est revenu sur le choix de recruter l’attaquant français chez les Gunners.

La suite après cette publicité

« Je me souviens de la première fois que je l’ai vu. C’était son premier match en équipe de France. À l’époque il tournait bien avec Montpellier. Quand il est rentré, je l’ai vu jouer, je me suis dit : purée il comprend le foot. Tout de suite, il y a quelque chose qui m’a accroché », a déclaré l’ancien coach d’Arsenal, qui a entraîné Olivier Giroud pendant six saisons.